Сотрудники ГПС задержали нарушителей границы из Ирана
Происшествия
- 11 сентября, 2025
- 09:51
Азербайджанские пограничники задержали двух граждан Ирана при попытке незаконно проникнуть на территорию Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.
Злоумышленники были задержаны в зоне обслуживания пограничного отряда "Лянкяран". Садег Неджат Мухаммед Реза Рухуллах (2002 г.р.) и Садег Неджат Амирхусейн Рухуллах (2000 г.р.) сообщили, что заблудились в лесной местности.
После задержания пограничниками и проведения соответствующего расследования молодые люди были переданы иранской стороне.
