    Сотрудники ГПС задержали нарушителей границы из Ирана

    Происшествия
    • 11 сентября, 2025
    • 09:51
    Сотрудники ГПС задержали нарушителей границы из Ирана

    Азербайджанские пограничники задержали двух граждан Ирана при попытке незаконно проникнуть на территорию Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Госпогранслужбе.

    Злоумышленники были задержаны в зоне обслуживания пограничного отряда "Лянкяран". Садег Неджат Мухаммед Реза Рухуллах (2002 г.р.) и Садег Неджат Амирхусейн Рухуллах (2000 г.р.) сообщили, что заблудились в лесной местности.

    После задержания пограничниками и проведения соответствующего расследования молодые люди были переданы иранской стороне.

    Лента новостей