Dövlət Komitəsinin sədri Cəlilabadda vətəndaşları qəbul edib
Hadisə
- 29 sentyabr, 2025
- 16:01
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Ramin Məmmədov Cəlilabad rayonunda vətəndaşları qəbul edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki qəbul zamanı Cəlilabad, Masallı və Yardımlı rayonlarından olan vətəndaşlar müqəddəs kitabları öyrənmə kursunun yaradılması, dini təhsil, dini icmaların dövlət qeydiyyatı, dini maarifləndirmə, İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyinatı, məscidə dini ədəbiyyat verilməsi, eləcə də digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər.
Dövlət Komitəsinin aidiyyəti struktur bölmə rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilmiş qəbulda vətəndaşların müraciət və təklifləri diqqətlə dinlənilib, müvafiq tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
16:11
Minskdə 2030-cu ilə qədər MDB İqtisadi İnkişaf Strategiyasının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsi Planını təsdiq edəcəklərXarici siyasət
16:08
Vüqar Gülməmmədov: Parlament nəzarəti altında olan ekoloji qanun layihələrinin sayı 50-ni keçibEkologiya
16:06
Komitə: NUFA3 beynəlxalq və regional ekspertlər üçün vahid platformaya çevriləcəkİnfrastruktur
16:05
Bakı metrosunun 5 stansiyasının qapıları yenilənəcəkİnfrastruktur
16:04
Fərid Osmanov: "İRİA-nın demək olar ki, bütün akademiyalarla ortaq startap təşəbbüsləri mövcuddur"İKT
16:03
Moldovada prezidentin partiyası 50,2 % səs toplayıbDigər ölkələr
16:03
Şimali Makedoniyadan olan mütəxəssis Azərbaycan klubunun baş məşqçisi təyin olunubKomanda
16:02
Foto
III MDB Oyunları: Tacikistanın U-16 millisi böyükhesablı qələbə qazanıbFutbol
16:01
Foto