    DİN: Vətəndaşların bank kartlarına müxtəlif kiber üsullarla müdaxilə halları var

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 10:41
    DİN: Vətəndaşların bank kartlarına müxtəlif kiber üsullarla müdaxilə halları var

    Vətəndaşların bank kartlarına müxtəlif kiber üsullarla müdaxilə halları var.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bank kartının üzərində olan məxfi məlumatların naməlum şəxslərə verilməsi maliyyə itkisinə və kredit öhdəliklərinin yaranmasına səbəb olur.

    "CVV/CVC kodu, SMS vasitəsilə göndərilən OTP kodu, sizə məxsus digər sistemlərə giriş üçün lazım olan loqin və şifrələr, eləcə də kartın PİN kodu naməlum şəxslərə ötürüldüyü halda hesabdakı pul vəsaiti, yaxud hesabda pul olmadığı təqdirdə kredit vəsaiti oğurlana bilər".

    DİN bir daha vətəndaşlara şübhəli zənglərdən gələn cəlbedici qazanc, sığorta, viza işləri, bank hesablarının möhkəmləndirilməsi, mədaxil üzrə ödənişlərlə bağlı təkliflərə qarşı diqqətli olmağı tövsiyə edir:

    "Qəti şəkildə şəxsi bank məlumatlarınızı naməlum şəxslərə verməyin, təhlükə realdır".

    DİN bank kartları oğurluq
    МВД: В Азербайджане фиксируются случаи кибервзлома банковских карт граждан

