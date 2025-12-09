МВД: В Азербайджане фиксируются случаи кибервзлома банковских карт граждан

В Азербайджане фиксируются случаи кибервзлома банковских карт граждан различными способами.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел.

В ведомстве отмечают, что передача третьим лицам конфиденциальных данных карты может привести к финансовым потерям и даже к возникновению кредитных обязательств.

"Если посторонним сообщить CVV/CVC-код, OTP-пароль, логин и пароль для входа в банковские системы или PIN-код карты, злоумышленники могут похитить средства со счета или оформить кредит, даже если на балансе нет денег", - предупреждает МВД.

Граждан призывают быть особенно внимательными к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных заработках", страховании, оформлении виз, "усилении безопасности" банковских счетов или подтверждении поступающих платежей.

"Ни при каких обстоятельствах не передавайте личные банковские данные неизвестным лицам - угроза реальна", - подчеркивает МВД.