    МВД: В Азербайджане фиксируются случаи кибервзлома банковских карт граждан

    Происшествия
    • 09 декабря, 2025
    • 11:15
    МВД: В Азербайджане фиксируются случаи кибервзлома банковских карт граждан

    В Азербайджане фиксируются случаи кибервзлома банковских карт граждан различными способами.

    Как сообщает Report, информацию распространило Министерство внутренних дел.

    В ведомстве отмечают, что передача третьим лицам конфиденциальных данных карты может привести к финансовым потерям и даже к возникновению кредитных обязательств.

    "Если посторонним сообщить CVV/CVC-код, OTP-пароль, логин и пароль для входа в банковские системы или PIN-код карты, злоумышленники могут похитить средства со счета или оформить кредит, даже если на балансе нет денег", - предупреждает МВД.

    Граждан призывают быть особенно внимательными к подозрительным звонкам и предложениям о "выгодных заработках", страховании, оформлении виз, "усилении безопасности" банковских счетов или подтверждении поступающих платежей.

    "Ни при каких обстоятельствах не передавайте личные банковские данные неизвестным лицам - угроза реальна", - подчеркивает МВД.

    DİN: Vətəndaşların bank kartlarına müxtəlif kiber üsullarla müdaxilə halları var
