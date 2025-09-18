İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Hadisə
    • 18 sentyabr, 2025
    • 19:35
    Corat qəsəbəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

    Sentyabrın 19-da Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.

    Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB-nin Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yeni balans qovşağının quraşdırılması ilə əlaqədar həmin gün saat 10:00-dan başlayaraq işlər tamamlanana qədər 14 abonentin qaz təminatı dayandırılacaq

    Sumqayıt Corat qəsəbəsi qaz təchizatı

