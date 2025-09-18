Corat qəsəbəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq
Hadisə
- 18 sentyabr, 2025
- 19:35
Sentyabrın 19-da Sumqayıt şəhərinin Corat qəsəbəsində qaz təchizatında müvəqqəti fasilə olacaq.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna "Azəriqaz" İB-nin Sumqayıt QİS-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yeni balans qovşağının quraşdırılması ilə əlaqədar həmin gün saat 10:00-dan başlayaraq işlər tamamlanana qədər 14 abonentin qaz təminatı dayandırılacaq
