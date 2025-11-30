İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Cəlilabadda ərini öldürməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Hadisə
    • 30 noyabr, 2025
    • 17:45
    Cəlilabadda ərini öldürməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Cəlilabad rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Günəşli kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Vüsal Cəfərov qətlə yetirilib.

    Onu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən mərhumun həyat yoldaşı Kəsirə Cəfərova artıq saxlanılıb.

    Hazırda hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.

    qətl Cəlilabad
    В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве мужа

