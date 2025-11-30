Cəlilabadda ərini öldürməkdə şübhəli bilinən qadın saxlanılıb
Hadisə
- 30 noyabr, 2025
- 17:45
Cəlilabad rayonunda qətl hadisəsi baş verib.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Günəşli kəndində qeydə alınıb.
Belə ki, kənd sakini 1990-cı il təvəllüdlü Vüsal Cəfərov qətlə yetirilib.
Onu qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən mərhumun həyat yoldaşı Kəsirə Cəfərova artıq saxlanılıb.
Hazırda hadisənin təfərrüatları dəqiqləşdirilir. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
