В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве мужа
Происшествия
- 30 ноября, 2025
- 17:51
В селе Гюняшли Джалилабадского района совершено убийство.
Как сообщает муганское бюро Report, убитым оказался местный житель Вюсал Джафаров (1990 г.р.).
По подозрению в совершении преступления задержана его супруга Кясира Джафарова.
В связи с фактом ведется расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
Последние новости
18:07
Нефтяной танкер M/T Mersin подал сигнал бедствия у берегов СенегалаДругие страны
17:51
В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве мужаПроисшествия
17:50
В США начались переговоры между украинской и американской делегациямиДругие страны
17:40
Фидан: Анкара и Тегеран продолжают сотрудничество по ядерным вопросамВ регионе
17:28
Али Керимли и его советник привлечены в качестве подозреваемых по делу Рамиза МехтиеваВнутренняя политика
17:25
Путин примет Уиткоффа в Москве до 4-5 декабряВ регионе
17:10
В Кянгярлинском районе Нахчывана завтра не будет светаЭнергетика
17:10
В Кыргызстане явка на парламентских выборах составила 34,31% - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
17:05