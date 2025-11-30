Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Джалилабаде женщину задержали по подозрению в убийстве мужа

    Происшествия
    • 30 ноября, 2025
    • 17:51
    В селе Гюняшли Джалилабадского района совершено убийство.

    Как сообщает муганское бюро Report, убитым оказался местный житель Вюсал Джафаров (1990 г.р.).

    По подозрению в совершении преступления задержана его супруга Кясира Джафарова.

    В связи с фактом ведется расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

