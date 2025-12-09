Biləsuvar sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub
Hadisə
- 09 dekabr, 2025
- 23:45
Biləsuvar rayon sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub.
"Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Durres şəhər limanında qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, gəmidə yük boşaltma zamanı Biləsuvar şəhər sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Əvəz Cəfərovu elektrik cərəyanı vurub.
O xəstəxanaya aparılsa da, öldüyü məlum olub.
Mərhum doğulduğu Biləsuvar rayonunda torpağa tapşırılacaq.
Faktla bağlı Albaniyanın istintaq orqanı tərəfindən araşdırma aparılır.
