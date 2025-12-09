İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Biləsuvar sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub

    Hadisə
    • 09 dekabr, 2025
    • 23:45
    Biləsuvar sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub

    Biləsuvar rayon sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə Durres şəhər limanında qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, gəmidə yük boşaltma zamanı Biləsuvar şəhər sakini, 2001-ci il təvəllüdlü Əvəz Cəfərovu elektrik cərəyanı vurub.

    O xəstəxanaya aparılsa da, öldüyü məlum olub.

    Mərhum doğulduğu Biləsuvar rayonunda torpağa tapşırılacaq.

    Faktla bağlı Albaniyanın istintaq orqanı tərəfindən araşdırma aparılır.

    Biləsuvar Albaniya Bədbəxt hadisə Elektrik cərəyanı

    Son xəbərlər

    23:54

    Zelenski ABŞ və Aİ-ni Ukraynada seçkilərin təhlükəsizliyini təmin etməyə çağırıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:45

    Biləsuvar sakini Albaniyada bədbəxt hadisənin qurbanı olub

    Hadisə
    23:35

    ABŞ-nin Energetika Nazirliyi 2025-2026-cı illərdə Azərbaycanın neft hasilatı ilə bağlı proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    23:22

    ABŞ Energetika Nazirliyi 2025-ci ildə "Brent"in qiymət proqnozunu bir barel üçün 68,91 dollara qaldırıb

    Energetika
    23:07

    KİV: HƏMAS yalnız Fələstin dövlətinin yaradılması şərtilə tərk-silah olmağa razıdır

    Digər ölkələr
    22:49

    Qubada zəlzələ olub

    Hadisə
    22:47

    Rimas Kurtinaytis: "Razıyam ki, "Sabah"ın Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi gecikdi"

    Komanda
    22:41

    Çinin taykonavtları stansiyadan açıq kosmosa 8 saatlıq çıxış həyata keçiriblər

    Digər ölkələr
    22:29
    Foto

    Azərbaycan mədəniyyəti Vaşinqtonda beynəlxalq sərgidə maraqla qarşılanıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti