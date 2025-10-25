Bərdədə avtomobil arxa aşıb, sürücü ölüb
Hadisə
- 25 oktyabr, 2025
- 10:40
Bərdə rayonunda avtomobil arxa aşıb.
"Report" xəbər verir ki, Rzayev Koroğlu Pirməmməd oğlu "Mitsubishi Pajero" markalı avtomobillə Məşədibişli kəndindən Mollalı kəndi istiqamətində gedərkən idarəetməni itirib və avtomobil yolun kənarındakı arxa aşıb.
Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.
