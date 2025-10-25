İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Bərdədə avtomobil arxa aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2025
    • 10:40
    Bərdədə avtomobil arxa aşıb, sürücü ölüb

    Bərdə rayonunda avtomobil arxa aşıb.

    "Report" xəbər verir ki, Rzayev Koroğlu Pirməmməd oğlu "Mitsubishi Pajero" markalı avtomobillə Məşədibişli kəndindən Mollalı kəndi istiqamətində gedərkən idarəetməni itirib və avtomobil yolun kənarındakı arxa aşıb.

    Nəticədə sürücü hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.

    Bərdə Qəza Cinayət işi

    Son xəbərlər

    11:02

    Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab Kasım-Jomart Tokayevə

    Digər
    11:01

    Paşinyan tezliklə Qazaxıstana səfər edəcəyini təsdiqləyib

    Region
    11:00

    Azərbaycandakı bankların qiymətli kağızlara investisiyalarının məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    10:55

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları elan edilib

    Biznes
    10:47
    Foto

    ƏƏSMN: Son bir ayda 15 mənzil satılıb

    Sosial müdafiə
    10:46

    Anar Bağırov: Vəkillərin beynəlxalq arbitraj proseslərində təmsilçilik imkanlarına xüsusi əhəmiyyət veririk

    Hadisə
    10:40

    Bərdədə avtomobil arxa aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    10:40

    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bankdakı vəsaitlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2025)

    Maliyyə
    10:39

    Genetik analizlərin icbari tibbi sığortaya daxil edilməsi təklif olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti