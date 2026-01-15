Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 15 yanvar, 2026
- 19:18
Bakıda körpünün üzərində avtoqəza olub.
"Report" xəbər verir ki, hadisə bu gün günorta saatlarında paytaxtın Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.
Taksi kimi fəaliyyət göstərən avtomobil körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb. Qəza zamanı xəsarət alan şəxslər təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya aparılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
