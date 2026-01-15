İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    • 15 yanvar, 2026
    • 19:18
    Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

    Bakıda körpünün üzərində avtoqəza olub.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə bu gün günorta saatlarında paytaxtın Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

    Taksi kimi fəaliyyət göstərən avtomobil körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb. Qəza zamanı xəsarət alan şəxslər təcili tibbi yardım avtomobili ilə xəstəxanaya aparılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Баку такси протаранило бетонное ограждение на мосту, есть пострадавшие

