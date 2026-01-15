Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 15 января, 2026
    • 19:31
    В Баку такси протаранило бетонное ограждение на мосту, есть пострадавшие

    В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на одном из центральных мостов города.

    Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано сегодня днем в Насиминском районе столицы.

    Согласно информации, автомобиль службы такси врезался в бетонную перегородку мостового сооружения. Пострадавшие при аварии были доставлены в больницу машиной скорой помощи.

    По факту ДТП начато расследование.

    ДТП Баку такси мост Насиминский район пострадавшие
    Видео
    Bakıda taksi körpünün üzərində olan beton arakəsməyə çırpılıb, xəsarət alanlar var

