В Баку такси протаранило бетонное ограждение на мосту, есть пострадавшие

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на одном из центральных мостов города.

Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано сегодня днем в Насиминском районе столицы.

Согласно информации, автомобиль службы такси врезался в бетонную перегородку мостового сооружения. Пострадавшие при аварии были доставлены в больницу машиной скорой помощи.

По факту ДТП начато расследование.