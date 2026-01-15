В Баку такси протаранило бетонное ограждение на мосту, есть пострадавшие
Происшествия
- 15 января, 2026
- 19:31
В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на одном из центральных мостов города.
Как сообщает Report, происшествие было зарегистрировано сегодня днем в Насиминском районе столицы.
Согласно информации, автомобиль службы такси врезался в бетонную перегородку мостового сооружения. Пострадавшие при аварии были доставлены в больницу машиной скорой помощи.
По факту ДТП начато расследование.
