İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslərdən 17 kq marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 11:39
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslərdən 17 kq marixuana aşkarlanıb

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Nəsimi Rayon Polis İdarəsinin 20 və 22-ci Polis Şöbələrinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələri ölkə ərazisinə gətirərək satışı və qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirilib.

    Növbəti tədbirlərlə 23 yaşlı Əmrah Hüseynov, 27 yaşlı Kənan Məmmədov və tanışı 48 yaşlı İdris Məlikov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 17 kiloqrama yaxın marixuana, heroin, tiryək və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb.

    Saxlanılanlar narkotik vasitələri şəxsiyyətləri istintaqla araşdırılan İran vətəndaşlarından əldə etdiklərini və maddi qazanc müqabilində ayrı-ayrı ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdıqlarını etiraf ediblər.

    Faktlarla bağlı araşdırmalar aparılır. 

    DİN narkotik marixuana
    Полиция в Баку изъяла из незаконного оборота 17 кг наркотиков

    Son xəbərlər

    13:08

    Federasiya prezidenti III MDB Oyunların iştirak edəcək voleybolçularla görüşüb

    Komanda
    13:07

    Pakistanda hərbi konvoya hücum nəticəsində 12 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:07

    Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölüb

    Digər ölkələr
    13:06

    "Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    13:02

    Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    13:00
    Foto

    Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:46

    Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edib

    Daxili siyasət
    12:43

    İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcək

    Mədəniyyət siyasəti
    12:43

    Yol polisi təhlükəsizliyin təmin olunması üçün gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparır

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti