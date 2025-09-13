Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Полиция в Баку изъяла из незаконного оборота 17 кг наркотиков

    Происшествия
    • 13 сентября, 2025
    • 12:19
    Полиция в Баку изъяла из незаконного оборота 17 кг наркотиков

    В Баку задержаны подозреваемые в наркокурьерстве, изъято 17 кг наркотиков.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Операция по задержанию проведена сотрудниками 20-го и 22-го отделов полиции Насиминского РУП.

    Задержаны 23-летний Амрах Гусейнов, 27-летний Кянан Мамедов и его 48-летний знакомый Идрис Меликов. У них изъяли в общей сложности около 17 кг марихуаны, героина, опиума и метамфетамина.

    Задержанные признались, что получили наркотические средства от граждан Ирана, личности которых устанавливаются следствием, для дальнейшего сбыта.

    По фактам ведется расследование.

    наркотики Баку МВД задержание
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxslərdən 17 kq marixuana aşkarlanıb

