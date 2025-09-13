Полиция в Баку изъяла из незаконного оборота 17 кг наркотиков
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 12:19
В Баку задержаны подозреваемые в наркокурьерстве, изъято 17 кг наркотиков.
Об этом Report сообщили в МВД.
Операция по задержанию проведена сотрудниками 20-го и 22-го отделов полиции Насиминского РУП.
Задержаны 23-летний Амрах Гусейнов, 27-летний Кянан Мамедов и его 48-летний знакомый Идрис Меликов. У них изъяли в общей сложности около 17 кг марихуаны, героина, опиума и метамфетамина.
Задержанные признались, что получили наркотические средства от граждан Ирана, личности которых устанавливаются следствием, для дальнейшего сбыта.
По фактам ведется расследование.
