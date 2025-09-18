Bakıda mağazadan oğurluq olub
Hadisə
- 18 sentyabr, 2025
- 12:04
Bakıda mağazadan oğurluq olub.
"Report"un xəbərinə görə, Nəsimi rayonunda yerləşən mağazaların birindən dəyəri 1900 manat olan "notebook" oğurlanıb.
Hadisə barədə polisə daxil olmuş müraciət əsasında keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 19 yaşlı E.Ramazanov müəyyən edilərək saxlanılıb.
Nizami rayonunda isə bir nəfərin içərisində 425 manat olan pul kisəsi və mobil telefonunu talamaqda şübhəli bilinən 40 yaşlı Ə.Cəfərli də polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb.
Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:23
Fazil Mustafa: Şuşada diplomatik protokol məkanının yaradılması vacibdirDaxili siyasət
12:19
Zelenski Britaniya ilə 100 illik tərəfdaşlıq müqaviləsini təsdiqləyibDigər ölkələr
12:11
Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi çərçivəsində dəyirmi masa keçiriləcəkEnergetika
12:11
COP29 komandası Afrika üçün iqlim fəaliyyətlərini müzakirə edibCOP29
12:07
Oktyabrda Gürcüstanda Tbilisi Maliyyə Sammiti keçiriləcəkMaliyyə
12:07
Şuşada keçirilən diplomatik görüşlər dünyaya regionda yeni reallıqların yarandığı mesajını verir - RƏYXarici siyasət
12:07
Bakıya əlavə yol-patrul naryadları cəlb olunubHadisə
12:06
Yeni təmayül tədris modelinin pilot qaydada tətbiqinə başlanılıbElm və təhsil
12:06