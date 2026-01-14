Bakıda güclü külək nəticəsində 6 ağac aşıb
Hadisə
- 14 yanvar, 2026
- 11:44
Bakıda gecədən səhərə kimi davam edən güclü külək nəticəsində altı ağac aşıb, üç ağacın budaqları qırılıb.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, güclü küləyə görə Bakı şəhər Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin "Qaynar xətt"inə doqquz müraciət daxil olub.
Müraciətlər Xətai, Nizami və Binəqədi rayonlarını əhatə edib.
Birliyin əməkdaşları aşmış ağacları götürərək ərazini təmizləyiblər.
Son xəbərlər
12:42
Hesablama Palatası: Bakı Limanı audit nöqsanlarını aradan qaldırıbMaliyyə
12:39
Ağdərənin Çapar kəndində 40 ev istismara hazırdır, bu il daha 23 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
12:31
Bakı-Sumqayıt yolunda beş avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
12:31
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Bu təyinat mənim üçün böyük məsuliyyət və etimaddır"Futbol
12:26
Ötən il Azərbaycanda külək və günəş enerjisi istehsalı 1 %-ə yaxın artıbEnergetika
12:25
Ağdərənin Heyvalı kəndində sakinlərin içməli su ilə təmin olunması üçün 60 kubmetrlik çən quraşdırılıbDaxili siyasət
12:25
Yuliya Timoşenkonun partiyasının ofisində axtarış aparılıbDigər ölkələr
12:24
Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:17