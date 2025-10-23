İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Bakıda baş verən yanğında ölən şəxsin kimliyi məlum olub

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Bakıda baş verən yanğında ölən şəxsin kimliyi məlum olub.

    "Report" xəbər verir ki, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, C.Qurbanov küçəsi 128, mənzil 91-də yaşayan 1963-cü il təvəllüdlü Stupnikov Vadim Vladimiroviçin tənha yaşadığı evdə yanğın baş verməsi və tüstüdən boğularaq ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

