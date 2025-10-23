Bakıda baş verən yanğında ölən şəxsin kimliyi məlum olub
Hadisə
- 23 oktyabr, 2025
- 09:01
Bakıda baş verən yanğında ölən şəxsin kimliyi məlum olub.
"Report" xəbər verir ki, Suraxanı rayonu, Qaraçuxur qəsəbəsi, C.Qurbanov küçəsi 128, mənzil 91-də yaşayan 1963-cü il təvəllüdlü Stupnikov Vadim Vladimiroviçin tənha yaşadığı evdə yanğın baş verməsi və tüstüdən boğularaq ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.
Faktla bağlı Suraxanı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:05
Beynəlxalq səyyahlar Şuşaya gəliblərQarabağ
10:05
Bu ilin 9 ayında heyvan kəsimi və satışı mağazalarında 2 mindən çox nöqsan aşkarlanıbDigər
10:01
Bütün sosial ödənişlər oktyabrın 24-də ödəniləcəkSosial müdafiə
09:54
NATO-ya üzv ölkələrin səfirləri Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
09:48
Foto
Bakıda 17 yaşlı yeniyetmənin bağırsağından taxta çıxarılıbSağlamlıq
09:47
Rusiyada baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 12-yə çatıb - YENİLƏNİB-2Region
09:46
"Çelsi" "Qarabağ"la oyundan əvvəl Çempionlar Liqasının tarixinə düşübFutbol
09:44
Azərbaycanda sosial sığorta haqqının ödənilməsinə dair dəyişiklik müzakirə mərhələsindədir - RƏSMİSosial müdafiə
09:43