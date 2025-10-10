İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı kişi 19 gün sonra ölüb

    Hadisə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 14:29
    Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı kişi 19 gün sonra ölüb

    Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı kişi 19 gün sonra ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, sentyabrın 21-də paytaxtın Nizami rayonu, B.Nuriyev küçəsində Ordubad rayon sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Sadiq Şükür oğlu Əsgərov idarə etdiyi "Hyundai" markalı 77 MG 064 N-li avtomobillə yolu keçən Bakı şəhər sakini, 1958-ci il təvəllüdlü Füzuli Həsən oğlu Məmmədovu vurub.

    Xəstəxanaya yerləşdirilən F.Məmmədov oktyabrın 9-da orada ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Avtomobil qəzası Xəsarət alan araşdırma

    Son xəbərlər

    14:58

    Davud Rüstəmov: Süni intellektlə törədilən təxribat cinayətlərinin miqyasında artım var

    Daxili siyasət
    14:56

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Hadisə
    14:55

    CENTCOM admiralı Netanyahu ilə 200 amerikalı hərbçinin İsrailə gəlişini müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    14:46

    Göyçayda "KOB FEST" sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

    Biznes
    14:45

    İngiltərə Premyer Liqasında sentyabr ayının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    14:44

    Ukrayna və Misir səfirləri ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    14:43

    G7 səfirləri Rusiyanın Ukraynaya zərbələrinə görə təcili görüşə toplaşıblar

    Digər ölkələr
    14:42

    Rəşad Nəbiyev: "Cənubi Qafqazda sülh yeni nəqliyyat layihələri üçün əsas yaradır"

    İnfrastruktur
    14:41

    III MDB Oyunları çərçivəsində avtobuslarla 22 000-ə yaxın sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti