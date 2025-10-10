Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı kişi 19 gün sonra ölüb
Hadisə
- 10 oktyabr, 2025
- 14:29
Bakıda avtomobilin vurduğu 57 yaşlı kişi 19 gün sonra ölüb.
"Report" xəbər verir ki, sentyabrın 21-də paytaxtın Nizami rayonu, B.Nuriyev küçəsində Ordubad rayon sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Sadiq Şükür oğlu Əsgərov idarə etdiyi "Hyundai" markalı 77 MG 064 N-li avtomobillə yolu keçən Bakı şəhər sakini, 1958-ci il təvəllüdlü Füzuli Həsən oğlu Məmmədovu vurub.
Xəstəxanaya yerləşdirilən F.Məmmədov oktyabrın 9-da orada ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
