    Ağcabədidə bacısını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 21:47
    Ağcabədidə bacısını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Sentyabrın 5-də saat 19 radələrində Ağcabədi rayonunun Pərioğlular kəndi ərazisində 16 yaşlı Fidan Mamedovanın kəsici-deşici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

    "Report"un xəbərinə görə, polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən qardaşı - 18 yaşlı Tahir Mamedov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    İlkin məlumata görə, hadisə ailə münaqişəsi zəminində baş verib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Агджабединском районе задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве сестры

