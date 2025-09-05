Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    В Агджабединском районе задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве сестры

    Происшествия
    • 05 сентября, 2025
    • 21:57
    В Агджабединском районе задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве сестры

    В Агджабеди задержали 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве 16-летней сестры.

    Как сообщает Report, 5 сентября около 19:00 в полицию поступила информация об убийстве в селе Пяриоглулар Агджабединского района 16-летней Фидан Мамедовой.

    В результате мероприятий, проведенных правоохранителями, был задержан подозреваемый в совершении преступления 18-летний брат убитой Тахир Мамедов.

    По предварительным данным, инцидент произошел на почве семейного конфликта.

    В связи с фактом ведется расследование.

