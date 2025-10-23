İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:23
    Abşeronda daş karxanasında hündürlükdən yıxılan kişi ölüb

    Abşeronda daş karxanasında hündürlükdən yıxılan kişi ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, sentyabrın 28-i Bakı şəhər sakini 1992-ci il təvəllüdlü Nurlan Qüdrət oğlu Balaqardaşov Güzdək qəsəbəsinin ərazisində yerləşən daş karxanasındakı hündürlükdən yıxılıb.

    Xəstəxanaya yerləşdirilmiş N.Balaqardaşov oktyabrın 22-si orada ölüb.

    Araşdırmalar aparılır.

    Abşeron daş karxanası Güzdək

