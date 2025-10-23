Abşeronda daş karxanasında hündürlükdən yıxılan kişi ölüb
Hadisə
- 23 oktyabr, 2025
- 10:23
Abşeronda daş karxanasında hündürlükdən yıxılan kişi ölüb.
"Report" xəbər verir ki, sentyabrın 28-i Bakı şəhər sakini 1992-ci il təvəllüdlü Nurlan Qüdrət oğlu Balaqardaşov Güzdək qəsəbəsinin ərazisində yerləşən daş karxanasındakı hündürlükdən yıxılıb.
Xəstəxanaya yerləşdirilmiş N.Balaqardaşov oktyabrın 22-si orada ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
