    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 26 oktyabr, 2025
    • 21:17
    Abşeronda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağamalı Sadıq küçəsində qeydə alınıb.

    Yolu keçmək istəyən 2013-cü il təvəllüdlü Əzizə Seymur qızı Məmmədlini avtomobil vurub.

    Piyada elə hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

