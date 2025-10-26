Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 26 oktyabr, 2025
- 21:17
Abşeronda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Ağamalı Sadıq küçəsində qeydə alınıb.
Yolu keçmək istəyən 2013-cü il təvəllüdlü Əzizə Seymur qızı Məmmədlini avtomobil vurub.
Piyada elə hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
