Tanınmış futbolçu peşəkar karyerasını başa vurub

Fransa milli komandasının sabiq futbolçusu Patris Evra karyerasını başa vurub.

“Report” “La Gazzetta dello Sport”a istinadən xəbər verir ki, 38 yaşlı sol cinah müdafiəçisi bundan sonra məşqçi kimi fəaliyyət göstərmək istədiyini bildirib. O, yaxın vaxtlarda UEFA-nın A kateqoriyasını alacağını deyib.

Qeyd edək ki, Evranın son iş yeri İngiltərənin “Vest Hem” klubu olub. O, karyerası ərzində bu ölkənin “Mançester Yunayted”, Fransanın “Monako”, “Nitsa”, “Marsel”, İtaliyanın “Montsa”, “Marsala” və “Yuventus” klublarının formasını geyinib.