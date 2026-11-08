İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:34
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib

    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlı rayonlarında 8 Noyabr – Zəfər Gününün altıncı ildönümü qeyd olunub.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, rayonlarında da silsilə tədbirlər təşkil olunub.

    Şəhidlərin məzarları ziyarət edilib, əziz xatirələri ehtiramla yad olunub.

    Tədbirlərin sonunda konsert proqramı təqdim olunub.

    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    Lənkəran, Astara, Masallı, Lerik və Yardımlıda Zəfər Günü qeyd edilib
    8 Noyabr - Zəfər Günü Zəfərə gedən yol
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    19:08
    Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli və Xocavənddə Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    18:11
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Region
    18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    18:03
    Video
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
    Region
    17:58
    Foto
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub
    Daxili siyasət
    17:52
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Xarıbülbül zirvəsinə yürüş keçirilib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti