"Mançester Siti" 122 ildən sonra qeyri-adi seriyanı təkrarlayıb
Futbol
- 08 noyabr, 2026
- 13:04
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"Mançester Siti" İngiltərə çempionatında 122 illik arzuolunmaz rekordu təkrarlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Squawka" nəşri məlumat yayıb.
Entso Mareskanın baş məşqçisi olduğu kollektiv cari mövsümün əvvəlində qeyri-adi seriya ilə üzləşib.
Premyer Liqada keçirdiyi ilk yeddi oyunda qələbə qazanan "şəhərlilər" daha sonra ardıcıl üç məğlubiyyət alıb.
Bu, İngiltərənin ən yüksək divizionu tarixində baş verən ikinci belə haldır.
Bundan əvvəl, yeddi qələbəlik startdan sonra oxşar eniş yaşayan yeganə komanda 1904/1905 mövsümündə "Şeffild Uensdey" olub.
Xatırladaq ki, "Mançester Siti" 21 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb.
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