İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:18
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuz rayonlarında Zəfər Gününə həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçirilib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibəti ilə Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri ziyarət olunub.

    Tədbirlər zamanı Ümummilli Lider Heydər Əliyevin abidəsi və Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Daha sonra rayon mədəniyyət mərkəzlərində tədbirlər keçirilib, konsert proqramları təşkil olunub.

    Bildirilib ki, xalq 30 ilə yaxın gözlədiyi Qələbənin sevincini yaşayır.

    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Qax, Zaqatala, Balakən, Şəki və Oğuzda Zəfər Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    44 filmi
    44 filmi

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