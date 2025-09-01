    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    "Zirə" Azərbaycan Premyer Liqasında ən böyükhesablı qələbəsini qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Bakı klubu "Kəpəz"i 5:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Bu, Misli Premyer Liqasının III turunda qeydə alınıb. Qəsəbə klubu 2015/2016 mövsümündən çıxış etdiyi yüksək dəstədə bunadək 5 top fərqi ilə qalib gəlməmişdi.

    Qeyd edək ki, Zirənin eyniadlı təmsilçisi əvvəlki mövsümlərdə 3 dəfə 4 top fərqinə sevinib. Komanda "Rəvan"ı 2015/2016, "Qəbələ"ni 2023/2024, "Kəpəz"i 2024/2025 mövsümündə 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

    Misli Premyer Liqası   "Zirə" klubu   Azərbaycan çempionatı  

