"Yuventus" yarımmüdafiəçisini icarə əsasında Premyer Liqa klubuna göndərib

Futbol
22 avqust 2025 09:24
Yuventus yarımmüdafiəçisini icarə əsasında Premyer Liqa klubuna göndərib

İtaliyanın "Yuventus" klubu yarımmüdafiəçisi Duqlas Luisi icarə əsasında İngiltərənin "Nottingem Forest" klubuna göndərib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Kub 27 yaşlı oyunçunun xidmətindən cari mövsümün sonuna qədər yararlanacaq. Lakin sözləşmədə yer alan bəndə əsasən, klub braziliyalı futbolçunu birdəfəlik transfer etmək hüququna da malikdir.

Qeyd edək ki, Duqlas Luis daha əvvəl - 2017-2024-cü illərdə İngiltərədə "Mançester Siti" və "Aston Villa" klublarında çıxış edib.

