İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    "Yuventus" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 19:11
    Yuventus futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    İtaliyanın "Yuventus" klubu 31 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Daniele Ruqani ilə yeni müqavilə imzaladığını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Yeni sözləşmə 2028-ci ilin iyun ayına qədər qüvvədə olacaq.

    Qeyd edək ki, D.Ruqani 2012-ci ildən "Yuventus"da çıxış edir. O, "qoca sinyora"nın heyətində 152 oyunda 11 qol vurub.

    "Yuventus" klubu Müqavilə Daniele Ruqani

    Son xəbərlər

    19:26

    "AzərEnerji" energetiklər günü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirib

    Energetika
    19:26

    Makron "İstəklilər koalisiyası"nın Ukrayna üzrə görüşünün vaxtını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    19:11

    "Yuventus" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    19:10

    Türkiyə və Yunanıstan XİN başçıları görüşüb

    Region
    19:07
    Foto

    Xələf Xələfov İranın xarici işlər naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    19:02

    Lavrov Rubio ilə ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:59

    Netanyahu: İsrail Qəzzaya 153 ton bomba atıb

    Digər ölkələr
    18:55
    Foto

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi BMT-nin aparıcı qurumları ilə əməkdaşlığını gücləndirir

    Xarici siyasət
    18:48
    Foto

    Zakir Həsənov Özbəkistana səfər edib

    Hərbi
    Bütün Xəbər Lenti