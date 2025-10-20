"Yuventus" futbolçusu ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 20 oktyabr, 2025
- 19:11
İtaliyanın "Yuventus" klubu 31 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Daniele Ruqani ilə yeni müqavilə imzaladığını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "ağ-qaralar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Yeni sözləşmə 2028-ci ilin iyun ayına qədər qüvvədə olacaq.
Qeyd edək ki, D.Ruqani 2012-ci ildən "Yuventus"da çıxış edir. O, "qoca sinyora"nın heyətində 152 oyunda 11 qol vurub.
