    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 13:41
    Ukraynalı məşqçi qeyri-etik ifadələrdən tez-tez istifadə etdiyinə görə klubundan qovulub

    Qırğızıstanın "Muras United" futbol klubunun ukraynalı baş məşqçisi Sergey Puçkov vəzifəsindən qovulub.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Futbol İttifaqının sədri Kamçıbek Taşiyev bildirib.

    Qurum rəsmisi məşqçinin qeyri-etik ifadələrdən tez-tez istifadə etdiyinə görə klubdakı vəzifəsindən uzaqlaşdırıldığını söyləyib. Onun sözlərinə görə, işdən azad edilən mütəxəssis komanda ilə ünsiyyət zamanı, həmçinin tribunalarda uşaqlar və yeniyetmələr də daxil olmaqla tamaşaçıların olduğu matçlarda tez-tez və kobud şəkildə təhqiramiz ifadələr işlədirmiş.

    Qeyd edək ki, "Muras United" ölkə çempionatının turnir cədvəlində ikincidir. O, lider "Bars"dan 1 xal geri qalır. S.Puçkov ötən ilin dekabrında Qırğızıstanın gənclərdən ibarət millisinə baş məşqçi təyin edilib, bu ilin avqustundan isə "Muras United"ı çalışdırırdı.

