    Ukrayna millisinin baş məşqçisi: "Yaxşı oynaya bilmədiyimizə görə xal itirdik"

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 22:16
    Ukrayna millisinin baş məşqçisi: Yaxşı oynaya bilmədiyimizə görə xal itirdik

    Ukrayna millisi Azərbaycanla qarşılaşmada yaxşı oynaya bilmədiyinə görə xal itirib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna millisinin baş məşqçisi Sergey Rebrov mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis Bakıda Azərbaycan yığmasına qarşı keçirdikləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Dünən də bildirmişdim ki, heç bir rəqib zəif deyil. Söyləmək istəyirəm ki, meydanın durumu da ürəkaçan deyildi. Yaxşı oynaya bilmədiyimizə görə xal itirdik. Azərbaycan yığması əks-hücumlara bel bağlayırdı".

    O, nəticədən razı qalmadığını bildirib:

    "Nəticəyə görə hər kəsdən üzr istəyirəm. Oyun ürəyimizcə olmadı. Bu gün 1:0 hesabı ilə qalib gəlsəydik belə, oyun üslubu ürəyimizcə olmayacaqdı".

    Qeyd edək ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan Azərbaycan - Ukrayna oyunu 1:1 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.

