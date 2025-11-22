İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    UEFA "Qarabağ"ın rəqibini cərimələyib

    Futbol
    • 22 noyabr, 2025
    • 13:47
    UEFA Qarabağın rəqibini cərimələyib

    "Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində üz-üzə gələcəyi Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) klubu cərimələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa futbol qurumu qərar çıxarıb.

    Buna Frankfurt təmsilçisinin evdə İngiltərənin "Liverpul" komandasına uduzduğu matçda yaşananlar səbəb olub.

    Bundesliqa klubu ümumilikdə 39250 avro ödəməli olacaq. "Ayntraxt" sözügedən qarşılaşmada ictimai keçidlərin bağlanmasına görə 11000, pirotexniki vasitələrdən istifadəyə görə 10750, idman tədbirinə uyğun olmayan mesajların ötürülməsinə görə 17500 avro ziyana düşüb.

    Qeyd edək ki, qarşılaşma Frankfurt klubunun 1:5 hesablı məğlubiyyəti ilə bitib. Almaniya komandası "Qarabağ"la 2026-cı il, yanvarın 21-də Bakıda üz-üzə gələcək.

