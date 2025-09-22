Türkiyə Superliqası: "Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazanıb
Futbol
- 22 sentyabr, 2025
- 22:57
Türkiyə Superliqasının VI turunun bağlanış matçında "Qalatasaray" "Konyaspor"la qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Rams Park"da baş tutan matç ev sahiblərinin 3:1 hesbalı qələbəsi ilə bitib.
"Sarı-qırmızılar"ın qollarını Yunus Akgün (23), Mauro İkardi (45+1) və Lukas Torreyra (64) vurublar. Qonaqların heyətində isə Umut Nayir (80) adını tabloya yazdırıb.
Qeyd edək ki, cari mövsüm maksimum nəticə göstərən "Qalatasaray" 18 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. İlk "üçlüy"ü müvafiq olaraq "Göztəpə" və "Fənərbağça" qapayır. Hər iki kollektivin 12 xalı var.
