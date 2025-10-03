İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Turan Tovuz" rəsmisinin klubdan ayrılmasının səbəbi bəlli olub

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2025
    • 18:08
    Turan Tovuz rəsmisinin klubdan ayrılmasının səbəbi bəlli olub

    "Turan Tovuz"un İdarə Heyətinin sədr müavini, klubun infrastruktur və maliyyə üzrə direktoru Əli Balakişiyevin vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a komandanın sabiq rəsmisinin özü məlumat verib.

    O, bunu şəxsi işlərinin çoxluğu ilə əlaqələndirib:

    "Öz işlərim var, onlarla məşğulam, tam fərqli sahədir. Artıq bir aydan çoxdur ki, "Turan Tovuz"da çalışmıram. Tovuz mənim üçün uzaqdır, gedib-gəlmək çətindir. Yol adamı yorur".

    Qeyd edək ki, Əli Balakişiyev 2023-cü ildən bu vəzifədə çalışırdı.

