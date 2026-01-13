İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Tovuz şəhər stadionunda qazonun bərpasını sürətləndirmək üçün süni günəş işığından istifadə edilir

    Futbol
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:04
    Tovuz şəhər stadionunda qazonun bərpasını sürətləndirmək üçün süni günəş işığından istifadə edilir

    "Turan Tovuz"un ev oyunlarını keçirdiyi Tovuz şəhər stadionunda ot örtüyünün bərpa prosesini sürətləndirmək üçün süni günəş işığından da istifadə edilir.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Süleyman Tağıyev məlumat verib.

    O, meydanın bərpası üçün görülən işlər barədə danışıb:

    "Ot örtüyünün mövsümün ikinci yarısına kimi tam hazır olması üçün bütün prosedurlar həyata keçirilir. Müəyyən avadanlıqlar gətirilib. Qazonun bərpa prosesini sürətləndirmək üçün süni günəş işığından da istifadə edilir. Amma hər şeyin ideal olması üçün hava şəraitinin də normal olması vacibdir. Son dövrlərdə bölgədə şaxtalı və yağıntılı havalar müşahidə edilir".

