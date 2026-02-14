"Tottenhem"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib
Futbol
- 14 fevral, 2026
- 16:21
İngiltərənin "Tottenhem" klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.
"Report" Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu posta İqor Tudor gətirilib.
Mütəxəssislə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, komanda hazırda 29 xalla turnir cədvəlinin 16-cı pilləsində qərarlaşıb.
