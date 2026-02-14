İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    "Tottenhem"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    • 14 fevral, 2026
    • 16:21
    Tottenhemin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    İngiltərənin "Tottenhem" klubunun yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    "Report" Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu posta İqor Tudor gətirilib.

    Mütəxəssislə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, komanda hazırda 29 xalla turnir cədvəlinin 16-cı pilləsində qərarlaşıb.

    İngiltərə Premyer Liqası İqor Tudor

    Son xəbərlər

    16:56

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 15 nəfər istintaqa təhvil verilib

    Hadisə
    16:45

    ABŞ Suriyada İŞİD-in 30-dan çox obyektinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    16:35

    "Kəpəz" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    16:28

    Armen Qriqoryan Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    16:23

    Premyer Liqa: "Qarabağ" Qubada "İmişli"ni məğlub edib

    Futbol
    16:21

    "Tottenhem"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    16:13

    Rus Dram Teatrına direktor təyin olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:12

    İtaliya Sülh Şurasına müşahidəçi ölkə qismində daxil olacaq

    Digər ölkələr
    16:08

    Azərbaycan Özbəkistanda kosmik sənayenin inkişaf planlarını təqdim edəcək

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti