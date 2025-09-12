İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    "Sumqayıt"dan ayrılan futbolçunun yeni klubu rəsmiləşib

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:36
    Sumqayıtdan ayrılan futbolçunun yeni klubu rəsmiləşib

    "Sumqayıt"dan ayrılan futbolçu Kamran Quliyevin yeni klubu rəsmiləşib.  

    "Report"un məlumatına görə, 25 yaşlı hücumçu karyerasını I Liqada davam etdirəcək.  

    "Səbail" K.Quliyevlə "1+1" illik müqavilə imzaladığını açıqlayıb.

    Sumqayıt klubu Səbail klubu yeni transfer kamran quliyev

    Son xəbərlər

    15:41

    "FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində Bakıda daha bir meydançanın açılışı olub

    Futbol
    15:37

    Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edib

    Digər ölkələr
    15:35

    Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:34

    Avrokomissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırır

    Digər ölkələr
    15:33

    "Qarabağ"In rəqibinin baş məşqçisi avqust ayının ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    15:29
    Foto

    Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn olunub – YENİLƏNİB

    Hərbi
    15:29

    Ərdoğanın müavini Naxçıvana gəlib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycanın nar ixracı üçün zəruri sertifikatlaşdırma prosesləri sürətləndiriləcək

    Biznes
    15:24
    Foto

    Şamaxıda toxum sərgi-satış yarmarkası və Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti