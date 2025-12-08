İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Sloveniyalı hakim ikinci dəfə "Qarabağ"ın oyununu idarə edəcək

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 13:12
    Sloveniyalı hakim ikinci dəfə Qarabağın oyununu idarə edəcək

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin VI turunda keçiriləcək "Qarabağ" - "Ayaks" (Niderland) oyununu idarə edəcək sloveniyalı hakim Rade Obrenoviç daha əvvəl də "köhlən atlar"ın matçında iş başında olub.

    "Report"un məlumatına görə, 35 yaşlı ədalət təmsilçisi 2021-ci ildə komandanın UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşünə təyinat alıb.

    FIFA referisi həmin vaxt Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektivin Bakıda Şotlandiyanın "Aberdin" klubunu 1:0 hesabı ilə üstələdiyi qarşılaşmada baş hakim olub.

    Rade Obrenoviç 2017-ci ildən beynəlxalq oyunlara təyinat alır.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Ayaks" matçı dekabrın 10-da, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

