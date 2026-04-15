Siyasət Əsgərov: "Andorra ilə səfər matçını unudub evdəki oyuna köklənməliyik"
- 15 aprel, 2026
- 10:15
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində Bakıda keçiriləcək Andorra ilə matça köklənib.
"Report" xəbər verir ki, bunu yığmanın baş məşqçisi Siyasət Əsgərov AFFA-nın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
Mütəxəssis ötən gün səfərdə bu komandaya qarşı keçirilən matçı (3:1) dəyərləndirib:
"İlk olaraq qələbə münasibətilə komandamı təbrik edirəm. Bizim üçün çox ağır oyun oldu. Rəqib öz meydanında çıxış edirdi, xal qazanmaq istəyirdi, erkən qolla da hesabı açdı. Ancaq cavab qolunu dərhal vurmağımız işimizi bir az yüngülləşdirdi. Birinci hissədə hesabda önə keçməyə çalışdıq, çox qol vəziyyətləri yaratdıq. Amma fürsətlərdən yararlana bilmədik. Fasilədən sonra öz oyunumuzu tapdıq. Məşqlərdə üzərində işlədiyimiz hücum bizə penalti qazandırdı. Qalan dəqiqələrdə nəzarət tam olaraq tərəfimizdə oldu, qızlar rəqibi topsuz saxladılar. Qələbə qazandığımız üçün sevincliyik".
Baş məşqçi Andorra yığmasına qarşı keçiriləcək növbəti qarşılaşmada da eyni uğuru təkrarlamaq istədiklərini söyləyib:
"Artıq səfər matçını unudub, bu komanda ilə Bakıda keçirəcəyimiz görüşə köklənməliyik. Evdəki oyunda da hədəf maksimum nəticə qazanmaqdır".
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Andorra yığması ilə aprelin 18-də "Bank Respublika Arena"da qarşılaşacaq.