İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Şəmkir"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 15:40
    Şəmkirin yeni baş məşqçisi müəyyənləşib

    Azərbaycanın II Liqa təmsilçisi "Şəmkir"in yeni baş məşqçisi müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən bildirilib.

    Klub Rasim Əliyevlə anlaşıb. Son olaraq "Turan Tovuz"un akademiyasının koordinatoru vəzifəsində çalışmış A kateqoriyalı mütəxəssislə 6 ay + 1 illik müqavilə imzalanıb.

    R.Əliyev daha əvvəl "Turan"la yanaşı, "Rote Fahne", "Neftçala" komandalarını çalışdırıb. O, "Feyenoord", "Utrext", PSV (hamısı Niderland), "Fənərbağça", "Gənclərbirliyi" (hər ikisi Türkiyə) və "Dinamo" (Tbilisi) klublarının düşərgələrində təcrübə keçib.

    "Şəmkir" klubu Azərbaycan II Liqası Rasim Əliyev

    Son xəbərlər

    16:25
    Foto

    Füzulidə "m10" və Milliön Telesatış mərkəzi istifadəyə verilib

    Sosial müdafiə
    16:21

    "Arsenal" UEFA Çempionlar Liqasında 20 il əvvəlki uğurunu təkrarlayıb

    Futbol
    16:20

    Dauletxan Jiyenkulov: Sosial şəbəkələrdəki saxta məlumatlar ictimai rəyə təsir edir

    Xarici siyasət
    16:19

    Ərdoğan Roma Papasını qəbul edib - YENİLƏNİB

    Region
    16:12

    Naxçıvanda meyvə və giləmeyvə istehsalı 7 %-ə yaxın artıb

    ASK
    16:08

    Liqa Siçeva: "Azərbaycan Baltik biznesi üçün Cənubi Qafqaza açılan qapıya çevrilir" - MÜSAHİBƏ

    Biznes
    16:07

    Bakı-Əmman-Bakı marşrutu üzrə müntəzəm uçuşların həyata keçirilməsi planı müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    16:04
    Foto

    Gəncədə icbari tibbi sığorta sisteminin işləmə prinsipləri ilə bağlı təlim keçirilib

    Sağlamlıq
    16:03

    Şəhidlər xiyabanında qeyri-etik videolar çəkən əcnəbilər məhkəmədə Azərbaycan xalqından üzr istəyiblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti