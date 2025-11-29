"Səbail" "Kəpəz"dən ayrılan baş məşqçi ilə anlaşıb
Futbol
- 29 noyabr, 2025
- 19:04
Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Səbail" baş məşqçi Adil Şükürovla anlaşıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, təcrübəli mütəxəssislə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
O, sabah yeni komandasını ilk məşqinə çıxaracaq.
Qeyd edək ki, A.Şükürov bu postda Elvin Məmmədovu əvəzləyib.
A.Şükürov son olaraq "Kəpəz" klubunu çalışdırıb.
