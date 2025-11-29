İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Səbail" "Kəpəz"dən ayrılan baş məşqçi ilə anlaşıb

    Futbol
    • 29 noyabr, 2025
    • 19:04
    Səbail Kəpəzdən ayrılan baş məşqçi ilə anlaşıb

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Səbail" baş məşqçi Adil Şükürovla anlaşıb.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, təcrübəli mütəxəssislə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    O, sabah yeni komandasını ilk məşqinə çıxaracaq.

    Qeyd edək ki, A.Şükürov bu postda Elvin Məmmədovu əvəzləyib.

    A.Şükürov son olaraq "Kəpəz" klubunu çalışdırıb.

