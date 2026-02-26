İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    • 26 fevral, 2026
    • 12:02
    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində əvvəllər güclü təsiredici xassəyə malik psixotrop maddələrin satışını təşkil etdiyinə görə məhkum olunmuş Fuad Həsənov saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a DİN-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, onun idarə etdiyi avtomobil və paytaxt ərazisində gizlətdiyi yerdən tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 51 kiloqram 555 qram marixuana və 2999 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. İlkin sorğu zamanı həmin şəxsin narkotikləri İran vətəndaşının tapşırığı ilə deyilən ünvanlara yerləşdirməyi planlaşdırdığı məlum olub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Araşdırmalar davam etdirilir.

    Daxili İşlər Nazirliyi narkotik əməliyyat

    Son xəbərlər

    12:11

    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik

    Daxili siyasət
    12:05

    Cenevrədə ABŞ və İran arasında danışıqların üçüncü raundu başlayıb

    Region
    12:04
    Foto

    Kaxetidə Azərbaycan–Gürcüstan–Türkiyə Biznes Forumu keçirilir

    Biznes
    12:02

    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    11:59

    Şahin Zeynalov: "Sabah" Gürcüstandakı beynəlxalq turnirdə böyük təcrübə qazandı"

    Futbol
    11:58
    Foto

    Prokurorluq əməkdaşları Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Hadisə
    11:57

    Xocalı soyqırımını törədənlərdən beş nəfəri Azərbaycanda cəzasını alıb

    Hadisə
    11:57

    Slovakiyanın qaz sənayesi nümayəndələri Bakıda SGC üzrə iclasda iştirak edəcəklər

    Energetika
    11:49
    Foto

    Dövlət Xidmətinin rəhbərliyi Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti