Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Азербайджане задержан наркокурьер с 51 кг марихуаны

    Происшествия
    • 26 февраля, 2026
    • 12:32
    В Азербайджане задержан наркокурьер с 51 кг марихуаны

    Главное управление по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана задержало мужчину с крупной партией марихуаны и метадона.

    Как сообщили Report в МВД, в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками был задержан Фуад Гасанов, ранее судимый за организацию сбыта сильнодействующих психотропных препаратов.

    В автомобиле, управляемом Гасановым, а также в тайнике, оборудованном на территории Баку, были изъяты 51 кг 555 г марихуаны, обогащенной психотропными компонентами, и 2 999 таблеток метадона.

    В ходе допроса выяснилось, что задержанный намеревался распределить наркотические средства по нескольким точкам в столице по поручению гражданина Ирана.

    По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.

    Следственные мероприятия продолжаются.

    МВД Азербайджана борьба с наркотиками марихуана метадон Иран
    DİN əməliyyat keçirib, 51 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Последние новости

    13:08

    Микаил Джаббаров: Азербайджан продолжает курс на мир и развитие

    Бизнес
    13:07

    РФ и Украина провели новый обмен телами погибших военных

    Другие страны
    13:02

    Премьер Бельгии: В порту Антверпена будет установлена система ПВО

    Другие страны
    12:59

    Джаббаров: Азербайджан нацелен на укрепление экономических связей с Турцией и Грузией

    Бизнес
    12:55

    Беременная женщина скончалась в больнице в Сумгайыте

    Происшествия
    12:54

    В Баку и на Абшероне завтра ожидается изморось

    Экология
    12:49

    Инвестиции Азербайджана в Грузию превысили $3 млрд

    Бизнес
    12:46

    Джаббаров и Квривишвили обсудили сотрудничество в сфере энергетики и транспорта

    Энергетика
    12:45

    В результате ударов РФ по Харьковской области пострадали 16 человек

    Другие страны
    Лента новостей