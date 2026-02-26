İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik

    Daxili siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 12:11
    Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik
    Əziz Ələkbərli

    Qərbi Azərbaycan qaçqınları öz ata-baba torpaqlarına qayıdacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli "Ana harayı" abidəsini ziyarət edərkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, əsas hədəf soydaşlarımızın ata-baba yurdlarına qayıtmağıdır:

    "Bu, bizim soydaşlarımızın tarixi haqqıdır. Bu gün artıq işğaldan azad olmuş suveren ərəzlərimizdə quruculuq işləri gedir. Xocalı bu gün abadlaşır. Qarabağda ermənilərin yerlə-yeksan etdiyi kəndlərimiz abadlaşır və məcburi köçkünlərimiz 30 illik həsrətdən sonra öz doğma torpaqlarına qayıdırlar. Qərbi Azərbaycanda bizim ata-baba mülklərimiz, torpaqlarımız var və Qərbi Azərbaycan qaçqınları da öz ata-baba torpaqlarına qayıdacaq. Biz buna əminik".

    Азиз Алекберли: Беженцы из Западного Азербайджана вернутся на свои земли

