Əziz Ələkbərli: Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının öz torpaqlarına qayıdacağına əminik
Daxili siyasət
- 26 fevral, 2026
- 12:11
Qərbi Azərbaycan qaçqınları öz ata-baba torpaqlarına qayıdacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Əziz Ələkbərli "Ana harayı" abidəsini ziyarət edərkən jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, əsas hədəf soydaşlarımızın ata-baba yurdlarına qayıtmağıdır:
"Bu, bizim soydaşlarımızın tarixi haqqıdır. Bu gün artıq işğaldan azad olmuş suveren ərəzlərimizdə quruculuq işləri gedir. Xocalı bu gün abadlaşır. Qarabağda ermənilərin yerlə-yeksan etdiyi kəndlərimiz abadlaşır və məcburi köçkünlərimiz 30 illik həsrətdən sonra öz doğma torpaqlarına qayıdırlar. Qərbi Azərbaycanda bizim ata-baba mülklərimiz, torpaqlarımız var və Qərbi Azərbaycan qaçqınları da öz ata-baba torpaqlarına qayıdacaq. Biz buna əminik".
Son xəbərlər
13:39
Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilibXarici siyasət
13:35
Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirikXarici siyasət
13:33
"Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyirFutbol
13:26
Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcəkDigər ölkələr
13:24
Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaqRegion
13:20
Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlirXarici siyasət
13:17
Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"Biznes
13:14
Ömer Bolat: "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir"Biznes
13:12