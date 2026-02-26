Азиз Алекберли: Беженцы из Западного Азербайджана вернутся на свои земли
Внутренняя политика
- 26 февраля, 2026
- 12:40
Беженцы из Западного Азербайджана вернутся на свои исторические земли - это их неотъемлемое право.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли при посещении памятника "Крик матери" в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
"Это историческое право наших соотечественников. Сегодня на освобожденных суверенных территориях ведутся масштабные строительные и восстановительные работы. Ходжалы благоустраивается. В Карабахе возрождаются села, разрушенные армянами, и наши вынужденные переселенцы спустя 30 лет разлуки возвращаются на свои родные земли. В Западном Азербайджане наши дома и земли, и беженцы также вернутся на свои исконные территории. Мы в этом уверены", - подчеркнул Азиз Алекберли.
