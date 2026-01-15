İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    "Səbail" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:02
    Səbail heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    "Səbail" klubu dövrələrarası fasilədə heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bakı təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Paytaxt klubu son olaraq "Difai"də çıxış etmiş yarımmüdafiəçi Roman Hüseynovu heyətinə qatıb.

    28 yaşlı futbolçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Roman Hüseynov "Səbail" klubu "Difai" klubu dövrələrarası fasilə

