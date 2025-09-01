"Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 400-cü səfər qoluna imza atıb
Futbol
- 01 sentyabr, 2025
- 10:39
"Şamaxı" klubu Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 400-cü səfər qoluna imza atıb.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, yubiley qolunun müəllifi Edqar Adilxanov olub.
O, Misli Premyer Liqasının III turunun "Sumqayıt"la görüşündə (1:1) fərqlənib. Əvvəllər "Xəzər Universiteti", "İnter" və "Keşlə" adları altında da çıxış edən klubun 400-cü qolu 348-ci səfərə təsadüf edib.
"Şamaxı" bu göstəricidə 3-cü komandadır. Yalnız "Qarabağ"la "Neftçi" rəqib meydanlarında daha çox fərqlənib.
Qeyd edək ki, klub tarixində ilk səfər qolunun müəllifi 1999-cu il noyabrın 28-də "ANS-Pivani"nin qapısına (1:4) yol tapan Rövşən Süleymanov olub.
