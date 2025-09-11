"Sabah" "Qarabağ"ın futbolçunu transfer edib
Futbol
- 11 sentyabr, 2025
- 20:15
"Qarabağ" futbolçusu Aleksey İsayevin transferi məsələsində Premyer Liqa təmsilçisi "Sabah"la razılığa gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağdam klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
2024-cü ilin yanvarından "Qarabağ"da çıxış edən Aleksey "köhlən atlar"da iki dəfə Azərbaycan çempionu, bir dəfə ölkə kubokunun qalibi olub.
