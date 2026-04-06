Rəhim Həsənov Əliyar Ağayevin "Turan Tovuz" - "Zirə" oyununda iki səhv qərar verdiyini bildirib
Futbol
- 06 aprel, 2026
- 14:43
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində keçirilən "Turan Tovuz" - "Zirə" oyununda mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sədr FIFA referisi Əliyar Ağayevin iki epizodda səhv qərar verdiyini bildirib.
R.Həsənov "Qarabağ" - "Sabah" görüşündə Rauf Cabarovun doğru qərarlar verdiyini vurğulayıb.
Xatırladaq ki, "Zirə" "Turan Tovuz"u iki cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Sabah" matçında qalib müəyyənləşməyib - 2:2. Cavab görüşləri aprelin 21-22 apreldə olacaq.
Son xəbərlər
21:03
Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunubXarici siyasət
20:55
Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcəkDigər ölkələr
20:48
Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edibFutbol
20:48
Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərirRegion
20:33
Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədirRegion
20:23
Sabah Culfanın 18 kəndində işıq olmayacaqİnfrastruktur
20:16
ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər varRegion
20:04
"Formula 1" komandalarının ən yüksək maaş alan menecerlərinin siyahısı açıqlanıbFormula 1
20:04