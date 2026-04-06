İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Rəhim Həsənov Əliyar Ağayevin "Turan Tovuz" - "Zirə" oyununda iki səhv qərar verdiyini bildirib

    Futbol
    • 06 aprel, 2026
    • 14:43
    Rəhim Həsənov Əliyar Ağayevin Turan Tovuz - Zirə oyununda iki səhv qərar verdiyini bildirib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsində keçirilən "Turan Tovuz" - "Zirə" oyununda mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bölüşüb.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, sədr FIFA referisi Əliyar Ağayevin iki epizodda səhv qərar verdiyini bildirib.

    R.Həsənov "Qarabağ" - "Sabah" görüşündə Rauf Cabarovun doğru qərarlar verdiyini vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, "Zirə" "Turan Tovuz"u iki cavabsız qolla üstələyib. "Qarabağ" - "Sabah" matçında qalib müəyyənləşməyib - 2:2. Cavab görüşləri aprelin 21-22 apreldə olacaq.

    Rəhim Həsənov Əliyar Ağayevin "Turan Tovuz" - "Zirə" oyununda iki səhv qərar verdiyini bildirib

    Rəhim Həsənov Əliyar Ağayev AFFA Hakimlər Komitəsi Rauf Cabarov

