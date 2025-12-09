"Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər
Futbol
- 09 dekabr, 2025
- 12:58
Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Usman Dembele İspaniya təmsilçisi "Atletik"ə qarşı UEFA Çempionlar Liqasının oyununda iştirak etməyə bilər.
"Report" "Le Parisien"ə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı hücumçu soyuqdəymə simptomları səbəbindən matçı buraxmaq təhlükəsi ilə üzləşib.
O, komandanın son məşqində də iştirak etməyib. Fransalı oyunçu ilə bağlı qərar qarşılaşma günündə veriləcək. Lakin Dembelenin meydana çıxmaq ehtimalı çox azdır.
Qeyd edək ki, Usman Dembele 2025-ci ildə "Qızıl top" mükafatının qalibi olub. "Atletik" - PSJ oyunu dekabrın 10-da keçiriləcək.
Son xəbərlər
13:12
Foto
Video
Zərdabda avtomobil aşıb, bir ailənin iki üzvü ölüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2Hadisə
13:10
Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıbFutbol
13:06
"Şahdəniz" kompressiya platformasının dayaq blokunun tikintisi üzrə müqavilə imzalanıbEnergetika
12:58
"Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilərFutbol
12:58
Foto
Bəhreyn kralı festivalda Azərbaycan heyətinə xüsusi təşəkkür edibXarici siyasət
12:56
Qırğızıstan Azərbaycan peyklərinin imkanlarından istifadə etməyə maraq göstərirİKT
12:56
Sabah leysan yağacaqEkologiya
12:33
Foto
"Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilibDaxili siyasət
12:29