"Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər

    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:58
    Qızıl topun qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər

    Fransanın PSJ klubunun futbolçusu Usman Dembele İspaniya təmsilçisi "Atletik"ə qarşı UEFA Çempionlar Liqasının oyununda iştirak etməyə bilər.

    "Report" "Le Parisien"ə istinadən xəbər verir ki, 28 yaşlı hücumçu soyuqdəymə simptomları səbəbindən matçı buraxmaq təhlükəsi ilə üzləşib.

    O, komandanın son məşqində də iştirak etməyib. Fransalı oyunçu ilə bağlı qərar qarşılaşma günündə veriləcək. Lakin Dembelenin meydana çıxmaq ehtimalı çox azdır.

    Qeyd edək ki, Usman Dembele 2025-ci ildə "Qızıl top" mükafatının qalibi olub. "Atletik" - PSJ oyunu dekabrın 10-da keçiriləcək.

