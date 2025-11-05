"Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan oyunlarda 13 avtoqol qeydə alınıb
- 05 noyabr, 2025
- 11:59
"Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan oyunlarda 13 avtoqol qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Azərbaycan derbilərindəki ilk üç avtoqola "Qarabağ", son beş avtoqola isə "Neftçi" imza atıb. İlk avtoqol – Səttar Əliyev ("Qarabağ") – 14.11.1999. "Neftçi" – "Qarabağ" 2:0.
"Neftçi"nin ilk avtoqolu – Jayro Rodriqes – 21.08.2016. "Qarabağ" – "Neftçi" 3:0.
İki avtoqol (ardıcıl iki oyunda) edən yeganə futbolçu – Jayro Rodriqes ("Neftçi") – 21.08.2016. "Qarabağ" – "Neftçi" 3:0, 25.10.2016. "Neftçi" – "Qarabağ" 0:2.
Ümumi avtoqol sayı – 13
"Neftçi"nin avtoqolları – 8
"Qarabağ"ın avqotolları – 5
İki avtoqol olan yeganə oyun – 21.05.2022. "Qarabağ" – "Neftçi" 4:1, İvan Brkiç və Fərid Yusifli (hər ikisi "Neftçi")
Eyni oyunda həm öz, həm də rəqib qapısına qol vuran yeganə oyunçu – Mateus Saldanya – 02.05.2023. "Neftçi" – "Qarabağ" 2:4
4 dəfə meydan sahibləri, 9 dəfə qonaq komanda avtoqol edib. "Qarabağ" evdə 1, səfərdə 4, "Neftçi" evdə 3, səfərdə 5 avtoqola üzülüb.
2016/2017 mövsümündə daha çox – 3 avtoqol qeydə alınıb. "Neftçi" üç fərqli matçda öz qapısına qol vurub.