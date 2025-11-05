İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan oyunlarda 13 avtoqol qeydə alınıb

    Futbol
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:59
    Qarabağ və Neftçi arasında baş tutan oyunlarda 13 avtoqol qeydə alınıb

    "Qarabağ" və "Neftçi" arasında baş tutan oyunlarda 13 avtoqol qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Azərbaycan derbilərindəki ilk üç avtoqola "Qarabağ", son beş avtoqola isə "Neftçi" imza atıb. İlk avtoqol – Səttar Əliyev ("Qarabağ") – 14.11.1999. "Neftçi" – "Qarabağ" 2:0.

    "Neftçi"nin ilk avtoqolu – Jayro Rodriqes – 21.08.2016. "Qarabağ" – "Neftçi" 3:0.

    İki avtoqol (ardıcıl iki oyunda) edən yeganə futbolçu – Jayro Rodriqes ("Neftçi") – 21.08.2016. "Qarabağ" – "Neftçi" 3:0, 25.10.2016. "Neftçi" – "Qarabağ" 0:2.

    Ümumi avtoqol sayı – 13

    "Neftçi"nin avtoqolları – 8

    "Qarabağ"ın avqotolları – 5

    İki avtoqol olan yeganə oyun – 21.05.2022. "Qarabağ" – "Neftçi" 4:1, İvan Brkiç və Fərid Yusifli (hər ikisi "Neftçi")

    Eyni oyunda həm öz, həm də rəqib qapısına qol vuran yeganə oyunçu – Mateus Saldanya – 02.05.2023. "Neftçi" – "Qarabağ" 2:4

    4 dəfə meydan sahibləri, 9 dəfə qonaq komanda avtoqol edib. "Qarabağ" evdə 1, səfərdə 4, "Neftçi" evdə 3, səfərdə 5 avtoqola üzülüb.

    2016/2017 mövsümündə daha çox – 3 avtoqol qeydə alınıb. "Neftçi" üç fərqli matçda öz qapısına qol vurub.

    "Qarabağ" klubu "Neftçi" klubu Avtoqol Azərbaycan çempionatı Peşəkar Futbol Liqası

    Son xəbərlər

    13:02

    XİN rəhbəri: Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan müxtəlif platformalarda əməkdaşlıq edə bilər

    Region
    12:59

    Rusiya Cənubi Qafqazdakı vəziyyətlə bağlı Ermənistanla məsləhətləşmələrə ümid edir

    Region
    12:56

    İşsizlikdən Sığorta Fondunun adının dəyişdirilməsi təklif olunur

    Maliyyə
    12:55

    Rəvan Həsənov: "Fərqliliyin rəngi" festivalı dinlərarası dialoqun fərqli və kreativ təqdimatıdır

    Din
    12:49

    Azərbaycanda üç və daha çox uşağı olan ailələrin 5 il tez pensiyaya çıxması təklif edilib

    İnfrastruktur
    12:48

    Şoyqu: Cənubi Qafqazda "3+3" formatını bərpa etmək vacibdir

    Region
    12:46

    Bahar Muradova: Azərbaycanın tolerantlığı, multikultural dəyərləri dünyaya nümunədir

    Din
    12:43

    Sabah hava yağışlı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:38

    Belçikada dronlarla bağlı fövqəladə iclas keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti